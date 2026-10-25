Paternò, Black Lotus Paternò, impresa dei Black Lotus: 14° posto alla prima finale nazionale di Airsoft

Alla prima partecipazione alla finale nazionale di Airsoft, i Black Lotus di Paternò conquistano il 14° posto dopo una gara durissima in Aspromonte. Riccardo Privitera: «Un gran risultato».

Si conclude con un importante risultato l'avventura dei Black Lotus di Paternò alla finale nazionale di Airsoft, disputata dal 16 al 18 ottobre in Aspromonte. La squadra paternese ha conquistato il 14° posto, affrontando per la prima volta una competizione di livello nazionale.

Dopo essersi distinta a livello regionale, la formazione paternese ha avuto l'opportunità di confrontarsi con squadre provenienti da altre parti d'Italia, mettendo alla prova preparazione, resistenza e capacità di adattamento.

La competizione si è rivelata particolarmente dura, sia dal punto di vista fisico che per le dinamiche di gioco, molto diverse rispetto a quelle affrontate abitualmente dalla squadra.

A raccontare l'esperienza è Riccardo Privitera, dei Black Lotus Paternò, che ha voluto condividere con la nostra redazione il risultato raggiunto.

«La gara è andata abbastanza bene, anche se è stata molto pesante. Siamo arrivati quattordicesimi, un gran risultato come prima volta. Ovviamente le gare nazionali sono molto più complicate e con delle meccaniche che erano a noi sconosciute».

Un'esperienza importante per il futuro

Il 14° posto rappresenta un punto di partenza per i Black Lotus, che tornano da questa esperienza con una maggiore conoscenza delle competizioni nazionali e la soddisfazione di aver portato il nome di Paternò in una manifestazione sportiva di rilievo.

Un'avventura che, al di là della classifica, ha permesso alla squadra di confrontarsi con nuove sfide e acquisire esperienza in vista dei prossimi appuntamenti.