PATERNO': “In a Legend – Disclosure”: mercoledì la presentazione del libro

«Una passione comune; un sogno che si avvera.»

Questo è quello che dicono due ragazze paternesi che si sono cimentate nella scrittura:

«Eravamo semplicemente delle lettrici accanite, di quelle che leggono un libro in un solo giorno o di quelle che ne leggono due, o più, contemporaneamente.» dice Antonietta

«Poi ad una di noi è venuta questa idea strana. Tutto è partito da un messaggio:

-Scriviamo un libro?

-Genere?

-Fantasy.

E da lì a cinque minuti una di noi aveva già buttato giù le prime righe. Quindi tutto è nato come un vero e proprio gioco.» continua Valeria.

Un gioco inusuale per queste giovani ragazze, ma che poi si è trasformato sicuramente in qualcosa di molto più importante.

Antonietta e Valeria o A&V Enelyn, come si sono firmate nel loro libro, infatti hanno pubblicato il loro “gioco” ed oggi possono vantarsi di essere chiamate autrici.

Il loro libro “In a Legend Disclosure” è stato pubblicato da editrice GDS, una piccola casa editrice in provincia di Milano.

«In un primo momento, poiché eravamo alle prime armi e completamente ignoranti in materia, abbiamo deciso di buttarci e pubblicare, capitolo dopo capitolo, su Wattpad. Una piattaforma online che sostiene e ospita migliaia di storie e aspiranti scrittori. Ma dopo avere notato che la storia piaceva, abbiamo deciso di rivedere tutto e provare a inviare il manoscritto a qualche casa editrice.»

Sicuramente un bell’esempio per tutti i ragazzi, considerando anche il loro genere.

Le due ventenni, infatti, hanno scritto e pubblicato il primo libro di una trilogia Paranormal Romance.

«Sappiamo che può non piacere. È un genere particolare e, anche se spesso è direttamente affiancato ai ragazzi, in realtà è adatto a tutte le età. Il Paranormal Romance è un sottogenere del romanzo. Quindi parliamo di una storia d’amore a sfondo Fantasy.» Ci spiega Antonietta.

«Questo genere vuole una storia d’amore e noi l’abbiamo inserita; una storia d’amore inusuale dove la protagonista incontra l’amore NON per caso. E dove l’amore non scatta al primo sguardo, ma viene coltivato e cresce senza che si voglia veramente.»

«Il tutto è contornato dalla nota fantasy dei quattro elementi, ma non solo; tutto segue una logica e un filo conduttore che in questo caso è un'antica leggenda. Essa farà da sfondo all'intera storia e la stessa protagonista la leggerà e scoprirà nel corso delle pagine.» concorda Valeria.

La storia d’amore è solo una piccola parte di questo romanzo, che in realtà racconta molto di più: la crescita emotiva di una ragazza che da sola, affidandosi solo a stessa, è riuscita a superare le avversità che l'hanno resa la giovane donna che è diventata.

Di sicuro questo piccolo traguardo, ha portato moltissime soddisfazioni per Antonietta e Valeria. Soddisfazioni che sperano siano solo l'inizio.

Nel frattempo si organizzano per la loro prima presentazione nel loro paese.

L’appuntamento è mercoledì 11 Aprile, ore 17 alla biblioteca comunale di Paternò.

Cos'altro aggiungere? Auguriamo che questo libro sia una scalata verso il successo di queste due ragazze: amiche, sorelle e complici.