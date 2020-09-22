PATERNO’: IN ARRIVO LA NUOVA AMBULANZA PER L’OSPEDALE

E’ stata aggiudicata lo scorso primo luglio, la gara effettuata dall’Asp 3 di Catania, diretta dal dottor Maurizio Lanza, che prevede l’acquisto di due nuove ambulanze. Una destinata all’ospedale di B...

E’ stata aggiudicata lo scorso primo luglio, la gara effettuata dall’Asp 3 di Catania, diretta dal dottor Maurizio Lanza, che prevede l’acquisto di due nuove ambulanze. Una destinata all’ospedale di Bronte e l’altra che sarà destinata all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Le due ambulanze, serviranno per i servizi interni e per i trasferimenti, e sostituiranno quelle ormai logore. La ditta aggiudicatrice, ha 120 giorni di tempo per consegnare il mezzo, e considerando i tempi, il nuovo mezzo sanitario dovrebbe entrare in servizio entro il 2020. Una soddisfazione che si attendeva da tempo, visto che la richiesta di una nuova ambulanza era stata fatta da un bel po’. Ora, grazie all’impegno dell’asp, a breve il nuovo mezzo dovrebbe arrivare per essere al servizio dell’ospedale