PATERNO'. IN ARRIVO LE FATTURE DELL'AMA DEL QUARTO TRIMESTRE 2023, CON SCADENZE 11 MARZO
L’ A.M.A. SPA informa la cittadinanza che sono state emesse, in consegna in questi giorni, le fatture relative al quarto trimestre 2023 con scadenza l’11 Marzo 2024
In via eccezionale solo gli utenti che hanno usufruito della sostituzione del vecchio contatore meccanico con il nuovo Smart Meter riceveranno una "doppia" fattura per lo stesso periodo di consumo.
La doppia fatturazione, tuttavia, non comporterà nuovi oneri per gli utenti in quanto riguarderà i consumi registrati dal vecchio contatore fino al momento del passaggio al nuovo contatore, e contestualmente i consumi, in acconto, rilevati dal nuovo smart meter installato.
Tali consumi saranno relativi allo stesso trimestre ma, riferiti a due periodi non sovrapposti.
Per qualsiasi chiarimento gli uffici dell’A.M.A. rimangono a disposizione degli utenti
per ulteriori chiarimenti.
E’ possibile ,in ogni caso, utilizzare il sito https://amaspa.net/ per il supporto.