PATERNO': IN ATTO I PAGAMENTO PER GLI SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGIO ELEZIONI GIUGNO 2022
Il comune attraverso il sito istituzionale, comunica che sono in atto le liquidazioni di pagamento dei cittadini che hanno ricoperto in qualita' di scrutatori, presidenti di seggio e segretari nel co...
A cura di Redazione
26 agosto 2022 21:23
Il comune attraverso il sito istituzionale, comunica che sono in atto le liquidazioni di pagamento dei cittadini che hanno ricoperto in qualita' di scrutatori, presidenti di seggio e segretari nel corso dell’ultima tornata elettorale amministrativa di giugno 2022.
Nelle prossime ore, dunque, tutti gli interessati dovrebbero ricevere il pagamento delle indennità spettanti.