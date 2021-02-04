PATERNO': In calo il numero dei positivi di Covid

Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 151 (-14...

Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 151 (-14 rispetto al precedente bollettino emesso in data 2 Febbraio) di cui 9 (= rispetto al precedente) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 237 (-22)

I dati sono in continuo aggiornamento.

Da ricordare che sabato 6 febbraio 2021 uno screening con tampone rapido in modalità “Drive in” indirizzato A TUTTA LA POPOLAZIONE PATERNESE.

Lo screening avrà i seguenti orari: dalle ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00 ed avrà luogo nello spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II” a Paternò.