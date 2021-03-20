Paternò. In carcere per droga
A cura di Redazione
20 marzo 2021 12:42
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 24enne marocchino Oualid OUAHBI in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Il giovane, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Roma il 16 agosto 2017, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3, mesi 6 e giorni 18 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese (PA).