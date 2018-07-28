PATERNO': IN CORSO INCENDIO NEI PRESSI DI SCHETTINO
A cura di Redazione
28 luglio 2018 21:05
Una vasto incendio è in corso nella zona di Schettino.
Ancora pochi i dettagli dal luogo dell'accaduto dove si stanno mobilitando i Vigili del Fuoco. Al momento non si conosce ancora l'estensione del fronte ma sembra che nei pressi non vi siano abitazioni.
Una densa colonna di fumo grigio è ben visibile in città.
