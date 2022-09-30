PATERNÒ. In corso servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Paternó con il supporto dei colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio nella zo...

I Carabinieri della Compagnia di Paternó con il supporto dei colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Via delle Rose e Piazza Santa Barbara di Paternó, per contrastare il degrado e garantire una sana aggregazione.

Nel corso del servizio, volto a ristabilire anche la quiete dei residenti, particolare attenzione è dedicata al rispetto delle norme del codice della strada per prevenire il transito selvaggio di moto e auto ad alta velocità.

I risultati saranno resi noti dai Carabinieri nel corso delle prossime ore.