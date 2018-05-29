PATERNO': In distribuzione i modelli di domanda per il rilascio tessere di libera circolazione Ast, anno 2019
PATERNO': Rilascio tessere libera circolazione Ast per anziani per l’anno 2019
Il sindaco di Paternò Nino Naso, l’Assessore ai Servizi Sociali Nunzia Leotta e la responsabile del Settore, comunicano che negli Uffici dei Servizi Sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2019
Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto o che compiranno il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne, entro il 2018.
Le istanze, debitamente compilate, possono essere presentate entro e non oltre il 21 settembre 2018 presso l’Ufficio di protocollo generale del comune.
Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Stato di famiglia o autocertificazione
- Fotocopia del modello ISEE anno 2018 (reddito 2017) non superiore ad €. 8.107.05
- N°1 Fototessera per ogni servizio (linea urbana ed extraurbana)
Il modello di domanda, può essere ritirato presso l'ufficio di Segreteria Sociale, ubicata al 2° piano, stanza N°1
LINK ALBO PRETORIO CLICCA QUA