95047

PATERNO': In distribuzione i modelli di domanda per il rilascio tessere di libera circolazione Ast, anno 2019

PATERNO': Rilascio tessere libera circolazione Ast per anziani per l’anno 2019

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2018 08:25
PATERNO': In distribuzione i modelli di domanda per il rilascio tessere di libera circolazione Ast, anno 2019 -
News
Condividi

Il sindaco di Paternò Nino Naso, l’Assessore ai Servizi Sociali Nunzia Leotta e la responsabile del Settore,  comunicano che negli Uffici dei Servizi Sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2019

Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto o che compiranno il 60° anno di età se uomini ed il  55° anno di età se donne, entro il 2018.

Le istanze, debitamente compilate, possono essere presentate entro e non oltre il 21 settembre 2018 presso l’Ufficio di protocollo generale del comune.

Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • Stato di famiglia o autocertificazione
  • Fotocopia del modello ISEE anno 2018 (reddito 2017) non superiore ad €. 8.107.05
  • N°1 Fototessera per ogni servizio (linea urbana ed extraurbana)

Il modello di domanda, può essere ritirato presso l'ufficio di Segreteria Sociale, ubicata al 2° piano, stanza N°1

📎 Scarica documento allegato
SCARICA QUI IL MODELLO PER LA DOMANDA

LINK ALBO PRETORIO CLICCA QUA

 

 

 

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047