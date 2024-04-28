PATERNO’ IN FESTA, NONNA CONCETTA COMPIE 100 ANNI

La città di Paternò è stata pervasa da gioia ed emozione oggi, in occasione del centesimo compleanno della stimata Signora Concetta Gagliani. Nata il 28 aprile 1924, Concetta rappresenta un vero pilas...

La città di Paternò è stata pervasa da gioia ed emozione oggi, in occasione del centesimo compleanno della stimata Signora Concetta Gagliani.

Nata il 28 aprile 1924, Concetta rappresenta un vero pilastro per la comunità, avendo lasciato un'impronta indelebile nella storia del commercio locale con il suo celebre negozio "Saro Lizzio" in via Vittorio Emanuele.

Circondata dall'affetto dei suoi cari, oggi ha festeggiato il suo secolo di vita, ricco di gioie, soddisfazioni e sfide superate con sacrificio e amore.

Il sindaco insieme alla partecipazione della consigliera comunale Francesca Chirieleison, hanno portato i saluti e l'abbraccio dell'intera comunità alla festeggiata.

Inoltre, è stata donata a Concetta una targa speciale con una dedica commovente, in riconoscimento del suo orgoglioso attaccamento all'identità e all'appartenenza alla comunità paternese.

L'Amministrazione Comunale e tutta la comunità di Paternò uniscono le loro voci per augurare a Concetta Gagliani i migliori auguri di buon compleanno per questo importante traguardo.