PATERNO’ IN FESTA, NONNA LUCIA COMPIE 100 ANNI
Oggi, Paternò è pervasa da una gioia contagiosa e un entusiasmo palpabile in onore di un evento straordinario: il 100º compleanno della stimata signora Lucia Grasso.
Nonna Lucia ha condotto una vita permeata d'amore e sacrificio, dedicandosi con instancabile dedizione all'allevamento dei suoi quattro figli: Nicola, Sebastiano, Serafina e Agata.
Il Sindaco Nino Naso, a nome dell'intera comunità, si è unito alle celebrazioni di oggi, rendendo omaggio alla signora Lucia con una toccante visita presso la sua dimora e consegnandole una speciale targa ricordo.
Tra le storie più affascinanti che circondano la vita di Lucia, emerge il ricordo indelebile del suo nonno materno, Francesco Rapisarda, noto a Paternò con l'affettuoso soprannome di "Strascina". Un uomo dalla straordinaria longevità, che ha raggiunto l'incredibile età di 104 anni, trasmettendo sicuramente alla sua discendenza la saggezza e la forza necessarie per affrontare le sfide della vita.
Mentre la città si prepara a celebrare questo evento unico, la redazione di 95047 si unisce con fervore agli auguri per la signora Lucia Grasso, inviando le più sincere congratulazioni per il suo centenario.
Che questo giorno sia solo l'inizio di un nuovo capitolo, colmo di gioia, amore e felicità per la nostra amatissima nonnina Lucia.
Auguri!