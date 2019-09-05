PATERNO': IN FIAMME CONTATORI DI UN PALAZZO, PAURA ED UNA DONNA INTOSSICATA

Paura nelle ore serali di ieri, 04 settembre 2019 a Paternò per gli abitanti di una palazzina in via Zara, una traversa della Via Fiume.Alcuni contatori dell'Enel presenti al pianterreno dello stabil...

Paura nelle ore serali di ieri, 04 settembre 2019 a Paternò per gli abitanti di una palazzina in via Zara, una traversa della Via Fiume.

Alcuni contatori dell'Enel presenti al pianterreno dello stabile, per cause in corso di accertamento, si sono incendiati. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che sono stati costretti ad evacuare lo stabile, almeno temporaneamente.

Le fiamme sono divampate in poco tempo e le scale sono state presto invase da un fumo denso e acre. Alcuni componenti hanno respirato troppo a lungo il fumo, per una di loro si è reso necessario il trasferimento all'ospedale, dal personale sanitario del servizio 118 intervenuto sul posto.

Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il palazzo.

Intervenuti pure i Carabinieri della stazione locale.