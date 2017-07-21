95047

PATERNO' IN FIAMME LE STERPAGLIE VICINO AL CASTELLO

A cura di Redazione Redazione
21 luglio 2017 10:55
PATERNO' IN FIAMME LE STERPAGLIE VICINO AL CASTELLO -
Cronaca
Un incendio è scoppiato poco fa, nella zona adiacente il Castello Normanno di Paternò. In fiamme le sterpaglie che costeggiano l'antico maniero, La zona è stata completamente invasa dal fumo. Sul posto vigili del fuoco e Polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO

 

