PATERNO' IN FIAMME LE STERPAGLIE VICINO AL CASTELLO
Un incendio è scoppiato poco fa, nella zona adiacente il Castello Normanno di Paternò. In fiamme le sterpaglie che costeggiano l'antico maniero, La zona è stata completamente invasa dal fumo. Sul post...
A cura di Redazione
21 luglio 2017 10:55
Un incendio è scoppiato poco fa, nella zona adiacente il Castello Normanno di Paternò. In fiamme le sterpaglie che costeggiano l'antico maniero, La zona è stata completamente invasa dal fumo. Sul posto vigili del fuoco e Polizia municipale
PATERNO' IN FIAMME LE STERPAGLIE VICINO AL CASTELLO
IN AGGIORNAMENTO