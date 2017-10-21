PATERNO': IN GIRO SEBBENE AI DOMICILIARI, UNA PERSONA ARRESTATA
COMUNICATO DEI CARABINIERI
La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 27enne Angelo Impellizzeri del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.
Nell’esecuzione di un servizio notturno finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative i militari del Nucleo Operativo non trovandolo in casa hanno aspettato fino al suo rientro quando l’hanno fermato ed ammanettato.
L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.