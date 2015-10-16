Paternò in Linea ha ottenuto la palestra

Salva la stagione invernale dell'associazione sportiva

95047.it La nota dell'associazione sportiva Paternò in Linea:

"A distanza di qualche giorno dal nostro comunicato in cui si denunciava il fatto che, ad ottobre inoltrato, non si riuscivano ancora ad avere certezze riguardo le diverse richieste di utilizzo della Palestra di Via Libertà per gli allenamenti invernali dell’Associazione, ci si riaggiorna oggi con una buona notizia.

PATERNÒ IN LINEA avrà disponibile, anche per questa stagione sportiva, la Palestra di Via Libertà per poter regolarmente svolgere i propri allenamenti di pattinaggio in linea. Dopo una chiarificatrice riunione svolta questa mattina presso la Presidenza dell’Istituto G.B. Nicolosi, alla presenza delle Dirigenti scolastiche e delle altre Associazioni Sportive richiedenti la struttura, si è finalmente avuta conferma di quanto sopra. Si rassicurano pertanto i tanti, e soprattutto affettuosi, amici che sono soliti allenarsi e far allenare/giocare i propri figli con i pattini ai piedi che anche durante la stagione fredda PATERNÒ IN LINEA continuerà le proprie attività.

Non entrando nel merito di ritardi e competenze varie di chi doveva far si che non si arrivasse ad una seria definizione di tutta la questione ad autunno inoltrato, si ringrazia l’affettuoso interessamento di genitori, amici ed amministratori per aver in ogni modo preso a cuore la questione. Si ringraziano anche i Dirigenti scolastici per la fiducia e disponibilità accordata alla nostra Associazione e ci si augura che dall’anno prossimo si riesca a PIANIFICARE con largo anticipo la situazione Palestre. Per il resto, l’Associazione si impegna a comunicare agli iscritti e rendere pubblici gli orari degli allenamenti, che subiranno un piccolo ridimensionamento rispetto lo scorso anno anche a causa di questi ritardi, nei prossimi imminenti giorni".