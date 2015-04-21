Paternò in Linea per Corri Catania 2015

Vendute oltre 500 magliette: il ricavato destinato alla prevenzione e alla cura del diabete e delle malattie metaboliche

95047.it Per il quarto anno consecutivo l’Associazione Paternò in Linea ha contribuito attivamente alla promozione dell’evento CORRI CATANIA e del relativo Progetto di solidarietà “Benessere in movimento”, nella città di Paternò. I componenti dell’Associazione si sono prodigati nella vendita di maglie e pettorali della manifestazione coinvolgendo tanti Amici ed alcune Associazioni Sportive e Culturali attive della Città di Paternò. Grazie alla gentile ospitalità ed al fattivo contributo del Kyano Spina, frequentato locale della movida serale paternese, domenica scorsa è stata allestita una serata nel corso della quale si sono incontrate, per stare insieme ed acquistare le maglie dell’evento, le Associazioni Apas, Asse Sicilia, Basket Club Paternò, Beltiston, Caritas minori, Cuccioli dell’Etna, Etna Volley Club, Ingegneri Valle del Simeto, Leo Paternò, Mediterranea Fitness, Ofs, Paternesi.com, Podisti paternesi, Powerfit, Rotaract club Paternò Alto Simeto, Vivisimeto, Zonafranca.

“Il bilancio complessivo delle serata di beneficenza e dell’intera vendita gestita dall’associazione Paternò in Linea durante queste settimane che precedono l’evento Corri Catania previsto per il 10 maggio, è più che positivo - spiegano i responsabili dell’associazione paternese Luca Corsaro e Giuseppe Sapia -. Sono, infatti, state vendute a Paternò in totale 510 maglie con i relativi pettorali. Un bel segnale che proviene dalla città di Paternò per un grande evento che va ormai ben oltre la città di Catania e la stessa Provincia”.

Grazie al ricavato della vendita paternese che andrà a sommarsi a quello raccolto dall’intera provincia e nella Sicilia orientale dagli altri volontari, si contribuirà a finanziare il progetto "Benessere in movimento" che prevede l’allestimento di una palestra attrezzata per la prevenzione e la cura del diabete e delle malattie metaboliche presso l’Unità Operativa Complessa di Andrologia ed Endocrinologia del Policlinico di Catania.