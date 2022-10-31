95047

PATERNO': IN PAGAMENTO GLI EMOLUMENTI A SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Paternò, rende noto che, a partire da oggi, sono in pagamento le competenze di coloro che in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 25...

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2022 10:23
PATERNO': IN PAGAMENTO GLI EMOLUMENTI A SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO -
News
Condividi

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Paternò, rende noto che, a partire da oggi, sono in pagamento le competenze di coloro che in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 hanno prestato servizio nei seggi elettorali.

Gli interessati potranno riscuotere il compenso spettante.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047