PATERNO', IN VIALE KENNEDY RAMO SPEZZATO È UN PERICOLO PER LA SICUREZZA. LA SEGNALAZIONE DELLA NOSTRA LETTRICE
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione che arriva dalla nostra lettrice.
Da oltre un mese, ho segnalato alle autorità competenti, compreso il Sindaco, un ramo spezzato lungo il Viale Kennedy, di fronte al Condominio "Complesso Euroetna". Nonostante le segnalazioni, nessun intervento è stato effettuato, suscitando preoccupazione per la sicurezza pubblica.
Vi allego una foto che mostra chiaramente il pericolo.
L'appello della nostra lettrice è un richiamo urgente alle autorità competenti affinché intervengano prontamente a risolvere la situazione. L'articolo è un tentativo di sollevare la questione a livello pubblico, sperando che la visibilità mediatica possa finalmente spingere le istituzioni a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità.