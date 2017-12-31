PATERNO': Inaugurata Ludoteca al Distretto Sanitario, i giochi donati anche dal nostro quotidiano - Le Foto

E' stata inaugurata, nei locali del Distretto Sanitario di Paternò, la Ludoteca voluta dalle associazioni “Blu punto” e “Presenti per Paternò”.

Un progetto accolto dalla direzione del distretto sanitario, che dopo il trasferimento di Domenico Torrisi è stata affidata come facente funzione alla dottoressa Giovanna Zago. Uno spazio che consentirà ai tanti bambini in attesa di cure o vaccini, di passare il tempo giocando e in un ambiente meno traumatico. All'inaugurazione erano presenti la stessa dottoressa Zago, Roberto Alì, presidente della Blu punto, e il sindaco Nino Naso, che ha ringraziato tutti i presenti e coloro che hanno collaborato alla riuscita del progetto.

Per noi di 95047 una doppia soddisfazione. Infatti, come riportato anche dal quotidiano "La Sicilia", la raccolta dei giochi è stata effettuata dal nostro giornale on line, in collaborazione con la parrocchia San Michele.

Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che con grande cuore hanno collaborato alla raccolta, permettendoci di avere dei risultati al di là di ogni aspettativa.