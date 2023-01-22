PATERNÒ. INAUGURATO IL PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO. ATTIVO NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

Inaugurato ieri il punto di primo intervento pediatrico collocato al piano terra del palazzo che ospita i poliambulatori del Distretto Sanitario 18 in via Massa Carrara ( accanto alla Guardia Medica...

Inaugurato ieri il punto di primo intervento pediatrico collocato al piano terra del palazzo che ospita i poliambulatori del Distretto Sanitario 18 in via Massa Carrara ( accanto alla Guardia Medica ) .

Il servizio è già attivo nei fine settimana, giorni prefestivi e festivi.

Al taglio del nastro hanno presenziato il sindaco Nino Naso, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il vice presidente della Regione Luca Sammartino, il deputato nazionale Francesco Ciancitto, il deputato regionale Martina Ardizzone, il direttore sanitario dell’Asp Antonino Rapisarda, delegazioni dei comuni del comprensorio ed il pediatra Antonello Sinatra, nonché promotore dell'iniziativa

Lo avevamo già annunciato in campagna elettorale e l’apertura del P. P.I.P. è da oggi una realtà, il commento del sindaco Naso. Per offrire un servizio alle famiglie con bambini ed evitare i disagi degli spostamenti. È un’attenzione di questa Amministrazione nei confronti di tutti i bambini della comunità e delle loro famiglie . Conclude ringraziando l’on. Luca Sammartino e il dott. Antonello Sinatra per la loro perseveranza e per lo spirito di servizio che hanno dimostrato nei confronti di tutta la città.

Grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questo commenta il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il primo passo verso una sanità che ha a cuore il benessere dei bambini.

Una struttura importante per tutto il territorio, commenta il Vice Presidente e Assessore dell'Ars , Luca Sammartino che fornisce assistenza ai bambini ed alle loro famiglie. Avevo garantito la mia massima attenzione insieme all’Amministrazione comunale e oggi possiamo dirlo: impegno mantenuto!