PATERNO’: INCASSO DI 87.760 EURO DALLE MULTE STRADALI NEI PRIMI OTTO MESI DEL 2024

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 agosto 2024, il Comune ha accertato un totale di 87.760,66 euro in entrate derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada, rilevate dalla Polizia Municipale. Questi dati emergono dall'analisi dei verbali e delle ordinanze ingiunzioni emesse durante i primi otto mesi dell'anno.

La cifra accertata include 15.073,74 euro già riscossi, di cui 10.735,20 euro derivanti da 257 sanzioni pagate con la riduzione del 30%, come previsto dall'articolo 202 del Codice della Strada. Tale riduzione ha comportato un minor introito per il Comune di 4.600,80 euro.

Le rimanenti sanzioni non ancora riscosse, pari a 36.343,46 euro, sono state raddoppiate, come stabilito dall’articolo 203 del Codice della Strada, arrivando così a 72.686,92 euro. Questo raddoppio si applica nei casi in cui il pagamento non sia avvenuto entro i termini previsti e non sia stato presentato alcun ricorso.

L’accertamento di queste entrate è stato eseguito seguendo i principi contabili stabiliti dal D.lgs. 118/2011, che richiedono di registrare anche le entrate di dubbia o difficile esigibilità. Inoltre, in conformità con la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 5 aprile 2024, tutte le somme derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state allocate al Capitolo 30200.01.083000 del bilancio comunale.

Questo accertamento rappresenta un'importante voce di entrata per il bilancio comunale, evidenziando l’impegno delle autorità locali nella gestione delle infrazioni e delle relative entrate.

L'importo accertato, sommando sia la somma già riscossa che quella da riscuotere, sarà destinato ad essere formalizzato con un apposito provvedimento, garantendo così l’effettiva disponibilità delle risorse per il Comune.