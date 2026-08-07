Paternò, incendi alla Villa Comunale: aiuole bruciate e palme annerite, cittadini chiedono più controlli - LE FOTO
Negli ultimi giorni diversi roghi hanno danneggiato aiuole e vegetazione. I cittadini chiedono più controlli nella Villa Comunale.
Negli ultimi giorni la Villa Comunale di Paternò sarebbe stata interessata da diversi piccoli incendi che hanno lasciato evidenti conseguenze all’interno dell’area verde.
Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano aiuole annerite, vegetazione distrutta, cenere sul terreno e alcune palme raggiunte dalle fiamme.
Anche questa mattina all’interno della Villa era ancora percepibile un forte odore di bruciato. In alcuni filmati realizzati nei giorni scorsi si vede inoltre del fumo provenire dalla vegetazione appena interessata dal fuoco.
Secondo alcune segnalazioni raccolte tra chi frequenta abitualmente la Villa, dietro alcuni di questi episodi potrebbero esserci dei giovani che, soprattutto nelle ore pomeridiane, trascorrerebbero del tempo all’interno del parco. Si tratta, tuttavia, di circostanze che al momento non risultano accertate e sulle quali non è possibile attribuire responsabilità precise.
Quel che appare evidente sono invece i danni: diverse zone verdi portano ormai i segni del passaggio delle fiamme. Da qui la richiesta dei cittadini di rafforzare i controlli, soprattutto nelle ore pomeridiane, per evitare nuovi episodi e ulteriori danni al patrimonio verde della città.
Al momento restano da chiarire le cause dei vari incendi e l’eventuale natura dolosa degli episodi.