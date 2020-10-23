PATERNO': INCENDIO AL CORSO DEL POPOLO, INTERVENTO DEI VVF

Notizie ancora frammentarie, un incendio è divampato intorno alle ore 12 a PaternòUna densa coltre di fumo si è levata all’improvviso in una bottega al Corso del Popolo.Sul posto sono tempestivamente...

A cura di Redazione 23 ottobre 2020 12:39

Condividi