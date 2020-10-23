95047

PATERNO': INCENDIO AL CORSO DEL POPOLO, INTERVENTO DEI VVF

23 ottobre 2020 12:39
Notizie ancora frammentarie, un incendio è divampato intorno alle ore 12 a Paternò

Una densa coltre di fumo si è levata all’improvviso in una bottega al Corso del Popolo.

Sul posto sono tempestivamente intervenute i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto dei colleghi di Catania, che hanno domato l'incendio, impedendone la propagazione alle abitazioni vicine e danni maggiori.

Non note ancora le cause.

Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte prontamente , sul posto un ambulanza del 118

Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni, sul posto la Polizia Municipale.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/10/YouCut_20201023_123805475.mp4

