PATERNO': INCENDIO AL CORSO DEL POPOLO, INTERVENTO DEI VVF
Notizie ancora frammentarie, un incendio è divampato intorno alle ore 12 a Paternò
Una densa coltre di fumo si è levata all’improvviso in una bottega al Corso del Popolo.
Sul posto sono tempestivamente intervenute i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto dei colleghi di Catania, che hanno domato l'incendio, impedendone la propagazione alle abitazioni vicine e danni maggiori.
Non note ancora le cause.
Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte prontamente , sul posto un ambulanza del 118
Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni, sul posto la Polizia Municipale.
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/10/YouCut_20201023_123805475.mp4