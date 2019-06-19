PATERNO': INCENDIO CUMULI DI RIFIUTI, INTERVENUTI VIGILI DEL FUOCO

FLASHUn cumulo di rifiuti e sacchi di spazzatura a fuoco.È successo durante la notte tra la via Baratta e la via Pietro Lupo dove i Vigili del fuoco intorno alla mezzanotte sono intervenuti per spegne...

A cura di Redazione 19 giugno 2019 09:11

