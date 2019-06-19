PATERNO': INCENDIO CUMULI DI RIFIUTI, INTERVENUTI VIGILI DEL FUOCO
19 giugno 2019 09:11
Un cumulo di rifiuti e sacchi di spazzatura a fuoco.
È successo durante la notte tra la via Baratta e la via Pietro Lupo dove i Vigili del fuoco intorno alla mezzanotte sono intervenuti per spegnere l’incendio.
Ad allertarli sono state diverse segnalazioni pervenute al 115.
Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
