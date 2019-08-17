PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE ALLA SCALA VECCHIA– FOTO

Ennesimo incendio, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo bianco.Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno al Corso Marco Polo, in zona Scala Vecchia.Sul...

Ennesimo incendio, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo bianco.

Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno al Corso Marco Polo, in zona Scala Vecchia.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, che stanno spegnendo le fiamme prima che queste si propagassero anche al resto della vegetazione.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

