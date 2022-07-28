PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE E RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE

Un incendio di sterpaglie in corso, oggi 28 luglio 2022, dentro la Villa Comunale con adiacente l'ex Albergo Sicilia.La nube alta di fumo è visibile da diversi km di distanza.Il fumo che si è sprigion...

Un incendio di sterpaglie in corso, oggi 28 luglio 2022, dentro la Villa Comunale con adiacente l'ex Albergo Sicilia.

La nube alta di fumo è visibile da diversi km di distanza.

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli e rifiuti, ha subito preso piede a causa anche del vento che sta interessando il paese.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Sul posto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza zona, i vigili del fuoco del nostro distaccamento.

Sono presenti anche i Vigili Urbani.