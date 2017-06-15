PATERNO' INCENDIO DI STERPAGLIE - FOTO

A distanza di pochi giorni, un nuovo incendio preoccupa gli abitanti della zona scala vecchia, ieri pomeriggio le fiamme si sono di nuovo levate, con le sterpaglie che hanno rapidamente preso fuoco. G...

A distanza di pochi giorni, un nuovo incendio preoccupa gli abitanti della zona scala vecchia, ieri pomeriggio le fiamme si sono di nuovo levate, con le sterpaglie che hanno rapidamente preso fuoco. Gli abitanti allarmati, e in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno iniziato lo spegnimento, aiutandosi con mezzi di fortuna. In particolare nei pressi di una abitazione i cui proprietari si sono preoccupati per la presenza di legno nel tetto, Fortunatamente non ci sono stati grossi danni, ma resta il problema di varie aree, che non vengono quasi mai pulite e che in caso di incendio diventano molto pericolose.

Oggi in tarda mattina intervento dei Vigili del fuoco zona Ardizzone, dietro chiesa Spirito Santo