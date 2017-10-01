95047

PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE IN PIAZZA DELLA GIOVENTU' – FOTO

01 ottobre 2017 13:30
News
Incendio di sterpaglie intorno alle ore 12 in Piazza della Gioventù, accanto al velodromo

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli,  ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

Fortunatamente non ci sono state danni a persone

