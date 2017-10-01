PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE IN PIAZZA DELLA GIOVENTU' – FOTO
A cura di Redazione
01 ottobre 2017 13:30
Incendio di sterpaglie intorno alle ore 12 in Piazza della Gioventù, accanto al velodromo
Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco
Fortunatamente non ci sono state danni a persone
