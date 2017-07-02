PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE IN VIA NAZARIO SAURO – FOTO
A cura di Redazione
02 luglio 2017 20:30
Incendio di sterpaglie questo pomeriggio in Via Nazario Sauro
Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco, accorsi in seguito per domare le fiamme.
Fortunatamente non ci sono state danni a persone
