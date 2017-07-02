PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE IN VIA NAZARIO SAURO – FOTO

Incendio di sterpaglie questo pomeriggio in Via Nazario SauroIl fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vig...

A cura di Redazione 02 luglio 2017 20:30

Condividi