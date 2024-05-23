PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA CORSO ITALIA, DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO
Oggi, 23 maggio 2024, nel pomeriggio, un vasto incendio è divampato nella zona di Corso Italia, coinvolgendo un'area ricca di sterpaglie e vegetazione situata nei pressi di Via della Libertà, dietro al campo sportivo "Totuccio Bottino".
Il rogo, rapidamente propagatosi, ha generato una densa colonna di fumo grigio, visibile a diversi chilometri di distanza.
Situazioni come questa potrebbero essere evitate se le amministrazioni comunali facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni incolti.
Anche i proprietari terrieri, in assenza di ordinanze specifiche, dovrebbero prendere l'iniziativa di mantenere i propri campi puliti, rimuovendo l'erba secca, che rappresenta una delle principali cause degli incendi.
Questi piccoli accorgimenti contribuirebbero a ridurre il superlavoro dei vigili del fuoco, tenendoli a disposizione per interventi più gravi. Durante i periodi estivi, in particolare, quando il caldo aumenta il rischio di incendi, è fondamentale prevenire situazioni che potrebbero richiedere l'intervento simultaneo di tutte le squadre dei vigili del fuoco, rischiando di non avere risorse disponibili per emergenze più critiche.