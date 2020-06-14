PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA

Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.30 in Via scala vecchia.Si è trattato di un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, all'interno della scuola G.B Nicolosi.In poch...

Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.30 in Via scala vecchia.

Si è trattato di un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, all'interno della scuola G.B Nicolosi.

In pochi istanti, nonostante l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco

La situazione è comunque sotto controllo. Non si sono registrati feriti o intossicati



Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.