Vasto incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti nei pressi delle villa, precisamente tra la via Libertà e la Via Fontana del lupo.

La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA VILLA – DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMEN