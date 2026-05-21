Paternò, incendio di sterpaglie sulla SP 4/11: fumo e disagi lungo la provinciale

Un incendio di sterpaglie è in corso nel pomeriggio di oggi lungo la SP 4/11, la strada provinciale che collega a .

Le fiamme stanno interessando la vegetazione secca ai margini della carreggiata, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Alcuni automobilisti hanno segnalato rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nei tratti maggiormente interessati dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La situazione è monitorata dalle squadre di emergenza e potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti lungo l’arteria provinciale.