Giornata infernale per i Vigili del Fuoco, attualmente vi sono quasi 70 richieste di interventi per incendio di vegetazione/sterpaglie.Oltre 30 in zona Catania, dove la situazione più delicata è in co...

Giornata infernale per i Vigili del Fuoco, attualmente vi sono quasi 70 richieste di interventi per incendio di vegetazione/sterpaglie.

Oltre 30 in zona Catania, dove la situazione più delicata è in contrada fossa della creta e via Palermo. Dove sono impegnati vari mezzi VVF e diverse squadre.

15 segnalati nella zona fra Paternò, Ragalna e Biancavilla, 14 interventi della zona del Calatino e 6 richieste fra Acireale e Giarre.

Un ennesimo incendio è in corso in città nella giornata di oggi 30 Luglio 2021.

A prendere fuoco sterpaglie e vegetazione nel tardo pomeriggio di oggi sterpaglie e rovi, tra il corso del popolo ed il viale Don Orione.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una colonna di fumo bianca

Sul posto sta operando la Protezione Civile di Paternò per le opere di spegnimento e di bonifica dell'area

PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE TRA CORSO DEL POPOLO E VIALE DON ORIONE 1/3 Successivo »

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.