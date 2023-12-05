PATERNO' INCENDIO DI UN FORNELLINO ALL'INTERNO DI UN ABITAZIONE , INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Nella mattinata odierna, 5 dicembre 2023, si è verificato un incendio all'interno di un appartamento a Paternò. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente, il quale ha interes...
Nella mattinata odierna, 5 dicembre 2023, si è verificato un incendio all'interno di un appartamento a Paternò.
Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente, il quale ha interessato un fornellino all'interno di un abitazione in via Collegio.
Utilizzando un estintore, hanno prontamente domato le fiamme, garantendo la sicurezza dell'immobile coinvolto.
Durante l'operazione di spegnimento, i pompieri hanno individuato bombole di gas all'interno del garage, le quali sono state estratte per prevenire ulteriori rischi. Le indagini sono ancora in corso per determinare le circostanze precise dell'accaduto.
L'intervento tempestivo e competente dei vigili del fuoco ha scongiurato potenziali danni maggiori, assicurando la sicurezza della zona e degli abitanti circostanti.
La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza