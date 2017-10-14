PATERNO’ INCENDIO DISTRUGGE AUTO IN UN GARAGE, PAURA E FIAMME ALTE – VIDEO

Un grosso incendio si è sviluppato questa sera, in un garage di via Largo dei Vespri, in zona Scala Vecchia, distruggendo due vetture, una Mercedes Classe C, ed una Renault Modus, che erano all’intern...

Un grosso incendio si è sviluppato questa sera, in un garage di via Largo dei Vespri, in zona Scala Vecchia, distruggendo due vetture, una Mercedes Classe C, ed una Renault Modus, che erano all’interno del garage, e provocando seri danni anche al solaio dell’abitazione soprastante. L’allarme è stato dato poco dopo le 19, sul posto sono state inviate le squadre di Vigili del Fuoco di Paternò, Adrano e l’autoscala da Catania. Presente anche l’ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia municipale. A innescare l’incendio un probabile corto circuito avvenuto in una delle vetture. Per oltre due ore, i soccorsi sono stati impegnati per spegnere l’incendio e limitare i danniGRAZIE PER IL VIDEO ADAVIDE, MATTEO, MATTIA SALAVATORE