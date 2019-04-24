PATERNO': INCENDIO IN CASA, I VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE PERSONE INTOSSICATE DAL FUMO

Attimi di paura questo pomeriggio, intorno alle ore 15.30 per l’incendio in un’abitazione in Piazza Carlo AlbertoLa sala operativa 115 ha inviato sul luogo una squadra di pronto intervento che, arriv...

La sala operativa 115 ha inviato sul luogo una squadra di pronto intervento che, arrivata sul posto, ha soccorso due persone, marito e moglie intossicate dal fumo, e trasportati all'ospedale dal personale del 118 per ulteriori accertamenti

Le cause sono ancora in corso di accertamento, molto probabilmente dovute ad un corto circuito

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i Carabinieri e i medici del 118.

IN AGGIORNAMENTO