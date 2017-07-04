PATERNO' INCENDIO IN CORSO ITALIA, NIENTE VIGILI E FUMO NELLE CASE - LE FOTO

Ennesimo incendio ieri sera, in pieno centro urbano a Paternò. Poco dopo le 22, le fiamme si sono levate nella piazzetta tra via Campo dei Fiori e Corso Italia, interessando delle sterpaglie. Nonostan...

Ennesimo incendio ieri sera, in pieno centro urbano a Paternò. Poco dopo le 22, le fiamme si sono levate nella piazzetta tra via Campo dei Fiori e Corso Italia, interessando delle sterpaglie. Nonostante le diverse chiamate, i vigili del fuoco non sono intervenuti, forse impegnati in altri interventi. Sul posto è giunta, invece una pattuglia di carabinieri, a cui in tanti hanno chiamato per segnalare l'incendio. Delle persone sono andate direttamente alla caserma dei vigili del fuoco, ma senza trovarli in sede. Per fortuna, poco dopo l'incendio si è auto estinto, senza provocare grossi danni, specie ad una cabina elettrica posta nella zona, che fortunatamente non è stata raggiunta dalle fiamme. Sono già notevoli i danni provocati a Paternò dagli incendi, grazie alle alte temperature registrate in questi giorni. Purtroppo, ultimamente, ci sembra che le squadre di vigili del fuoco, per carenze di organico, non riescano a fronteggiare i tanti incendi segnalati. Sarebbe necessario incrementare le squadre sul territorio.