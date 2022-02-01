PATERNO': INCENDIO IN EDIFICIO ABBANDONATO DISABITATO MA OCCUPATO DA STRANIERI

Paura nel pomeriggio di oggi, 01 Febbraio 2022 per un incendio che si è sviluppato all'interno di una struttura disabitata ma occupata da extracomunitari sita in via Giovanni Verga a Paternò.Le fiamm...

Paura nel pomeriggio di oggi, 01 Febbraio 2022 per un incendio che si è sviluppato all'interno di una struttura disabitata ma occupata da extracomunitari sita in via Giovanni Verga a Paternò.

Le fiamme si sono sprigionate all'interno dello struttura hanno attaccato il tetto dell'edificio ed una parte è stata distrutta. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto scattare la scintilla. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito spento il rogo.

Fortunatamente non ri registra nessun ferito .