PATERNO'. INCENDIO IN LARGO ASSISI: FIAMME ALTISSIME, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Un vasto incendio di rovi e sterpaglie è divampato pochi minuti fa nella zona Cappuccini, in largo Assisi, a Paternò.

Le fiamme, per cause al momento non note, stanno aggredendo intensamente la vegetazione, hanno raggiunto un'altezza considerevole e si stanno avvicinando pericolosamente alle abitazioni vicine.

L'incendio, che si sta sviluppando rapidamente, ha generato una densa coltre di fumo visibile da diverse parti della città

I vigili del fuoco sono giunti sul posto e stanno operando da qualche minuto per contenere il rogo e impedirne l'ulteriore propagazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

