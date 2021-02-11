PATERNO': INCENDIO IN UN ABITAZIONE IERI SERA TANTA PAURA, NESSUN FERITO

Tanta paura ieri sera in Via Caduti in Russia nelle vicinanze della sede del distaccamento del locale dei Vigili del Fuoco per un incendio che per cause non note si è innescato all'interno di una abit...

Tanta paura ieri sera in Via Caduti in Russia nelle vicinanze della sede del distaccamento del locale dei Vigili del Fuoco per un incendio che per cause non note si è innescato all'interno di una abitazione.

L'incendio è divampato intorno alle ore 21, secondo quando appreso all'interno si trovava una signora che in un primo momento si temeva era stata coinvolta nell'incendio, fortunatamente la donna è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò, in supporto è giunta pure la squadra di Adrano ed un autobotte proveniente dal comando provinciale di Catania.

Allertata in via precauzionale anche un'ambulanza del 118 ma non c'è fortunatamente stato bisogno di cure per nessuno.

Intervenuti pure una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Paternò.

L'abitazione è andata completamente distrutta e sono state necessarie parecchie ore per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'abitazione