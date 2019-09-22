PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE, SOCCORSA UNA SIGNORA

Tragedia sfiorata a Paternò in via Impallomeni, una traversa della via G.B. Nicolosi, verso l'ora di pranzo.Una donna di circa 70 anni del luogo, mentre cucinava, probabilmente è stata colta da un ma...

Tragedia sfiorata a Paternò in via Impallomeni, una traversa della via G.B. Nicolosi, verso l'ora di pranzo.

Una donna di circa 70 anni del luogo, mentre cucinava, probabilmente è stata colta da un malore, cadendo a terra e perdendo i sensi.

Sono stati i vicini ad allertare la centrale operativa d'emergenza, che ha permesso l'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Paternò insieme ai carabinieri e al 118.

Subito i pompieri hanno spento un principio di incendio scaturito dalla pentola messa sul fuoco per cucinare.

Nello stesso tempo, la donna, svenuta a terra, è stata portata fuori e affidata alle cure dei sanitari. Alla fine tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Come sempre, un plauso a tutti i corpi prontamente intervenuti, che spesso con la loro celerità e correndo seri rischi, riescono ad evitare gravi tragedie.

Gianluca Ruffino