PATERNO': Incendio in un appartamento al Corso Sicilia

Fiamme in una casa del secondo piano al Corso Sicilia di Paternò

Non si registrano per fortuna feriti

Le squadre dei Vigili del fuoco di Paternò sono intervenute in tarda mattina per un incendio che ha interessato un’abitazione.

Per fortuna non si registrano feriti e sembra che all’interno della casa non vi fosse nessuno al momento che le fiamme sono divampate.

Sul posto sono intervenuti anche un ambulanza del 118 ed i Carabinieri della stazione di Paternò

Per ora non sono chiare le cause che hanno scatenato il rogo.