95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN CANNETO: MINACCIATI OVILE E AZIENDA AGRICOLA

PATERNÒ: INCENDIO IN UN CANNETO: MINACCIATI OVILE E AZIENDA AGRICOLA

A cura di Redazione Redazione
13 giugno 2018 22:16
PATERNÒ: INCENDIO IN UN CANNETO: MINACCIATI OVILE E AZIENDA AGRICOLA -
News
Condividi

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuta per il vasto incendio divampato all’interno di un canneto, in contrada S. Antonio, svincolo Iannarello, direzione Ramacca.

L’incendio minacciava direttamente un’azienda agricola ed un ovile.

I focolai sono stati spenti e le strutture messe in sicurezza dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco intervenuti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047