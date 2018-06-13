PATERNÒ: INCENDIO IN UN CANNETO: MINACCIATI OVILE E AZIENDA AGRICOLA
PATERNÒ: INCENDIO IN UN CANNETO: MINACCIATI OVILE E AZIENDA AGRICOLA
A cura di Redazione
13 giugno 2018 22:16
Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuta per il vasto incendio divampato all’interno di un canneto, in contrada S. Antonio, svincolo Iannarello, direzione Ramacca.
L’incendio minacciava direttamente un’azienda agricola ed un ovile.
I focolai sono stati spenti e le strutture messe in sicurezza dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco intervenuti.
