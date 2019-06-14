95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE - AGGIORNAMENTO

14 giugno 2019 16:18
PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE - AGGIORNAMENTO -
Cronaca
AGGIORNAMENTO ORE 16.00

Sul posto stanno operando per le operazione di spegnimento e di sicurezza i Vigili del Fuoco di Paternò insieme ai colleghi di Catania, per fortuna non si segnalano danni per le persone.

Incendio in un deposito tra la  via Balatelle e la via Potenza  si è verificato intorno alle ore 14.00.

Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme ed i Carabinieri di Paterno.

Sul posto pure i Vigili del Fuoco di Catania, Presenti anche la Polizia Municipale di Paternò.

Ancora sconosciute le cause del rogo

Tantissima paura per i residenti

