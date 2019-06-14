PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE - AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO ORE 16.00Sul posto stanno operando per le operazione di spegnimento e di sicurezza i Vigili del Fuoco di Paternò insieme ai colleghi di Catania, per fortuna non si segnalano danni per le...
AGGIORNAMENTO ORE 16.00
Sul posto stanno operando per le operazione di spegnimento e di sicurezza i Vigili del Fuoco di Paternò insieme ai colleghi di Catania, per fortuna non si segnalano danni per le persone.
Incendio in un deposito tra la via Balatelle e la via Potenza si è verificato intorno alle ore 14.00.
Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.
Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme ed i Carabinieri di Paterno.
Sul posto pure i Vigili del Fuoco di Catania, Presenti anche la Polizia Municipale di Paternò.
Ancora sconosciute le cause del rogo
Tantissima paura per i residenti