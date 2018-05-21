PATERNO': Incendio in un garage di via Taormina

PATERNO': Paura per un incendio in un garage di via Taormina

Paura questa notte per un incendio che si è sviluppato in un garage di una palazzina di via Taormina.

Da una prima ricostruzione il fuoco sarebbe stato indotto da un corto circuito da un mezzo elettrico pesante all'interno

Il fumo che si è sprigionato dalla struttura ha destato preoccupazione anche tra i residenti della zona che hanno avvertito il 115.

Una squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Per fortuna non si sono verificati né feriti né persone intossicate. Il fuoco ha danneggiato, l'autovettura ed alcune attrezzature che erano custodite all’interno del garage.

Nel corso delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno portato fuori anche due bombole del gas fortunatamente vuote.