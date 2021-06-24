PATERNÒ: INCENDIO IN UN GARAGE ZONA SANTA BARBARA
A cura di Redazione
24 giugno 2021 22:43
FLASH
Paura questa sera, 24 giugno 2021 intorno alle ore 22 in via Nino Bixio, una traversa della centralissima Piazza Santa Barbara.
Per cause al momento non note si è sviluppato un incendio in un garage utilizzato come deposito.
Intenso è stato il fumo che si è propagato all'esterno provocando allarme nel vicinato.
Probabilmente è stato un corto circuito.
Sul posto immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e di Catania.
Fortunatamente non si segnalano feriti.
