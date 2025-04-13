PATERNO', INCENDIO IN UN PANIFICIO E IN UNA CASA DISABITATA: INTERVENTI RAPIDI DEI VIGILI DEL FUOCO

Oggi, lunedì 13 aprile 2025, la cittadina di Paternò ha vissuto due momenti di grande apprensione legati ad incendi che hanno richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Il primo episodio...

Il primo episodio si è verificato poco dopo le 12, quando una squadra dei pompieri è intervenuta presso un panificio situato lungo via Circonvallazione, a breve distanza dalla centralissima via G.B. Nicolosi.

Un principio d'incendio, sviluppatosi nel cortile interno dell'attività commerciale, ha allertato i residenti e i presenti. Le cause del focolaio non sono ancora state accertate, ma grazie alla prontezza e professionalità dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando che l'incendio potesse propagarsi all'interno del panificio o causare danni più gravi.

Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicazioni, ma solo un grande spavento per il personale e i clienti presenti al momento dell'accaduto. Non si segnalano danni strutturali all'edificio e l'area è stata messa in sicurezza, eliminando ogni pericolo.

Il secondo intervento si è verificato intorno alle 15, sempre di oggi, a causa di un incendio divampato all'interno di un'abitazione disabitata in via Amore, non lontano da Piazza Indipendenza.

Le fiamme sembrano essere originate da cumuli di rifiuti accatastati all'interno dell'immobile, probabilmente materiale abbandonato da tempo.

Non si esclude alcuna causa, sia accidentale che dolosa, sebbene non siano ancora giunte conferme ufficiali.

Anche in questo caso, l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido ed efficace. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, impedendo che l'incendio potesse estendersi alle aree circostanti. Poiché l'edificio era disabitato, non si sono registrati feriti o intossicazioni.

Durante le operazioni di spegnimento, il traffico su via Garibaldi è stato temporaneamente interrotto per circa dieci minuti, causando qualche rallentamento ma senza disagi significativi per la circolazione.

Sul posto sono giunti anche i tecnici del Comune, che hanno proceduto a transennare l'area per impedire l'accesso a curiosi e passanti, in attesa di verificare la stabilità dell'edificio.

Due episodi in poche ore hanno messo alla prova la reattività dei Vigili del Fuoco di Paternò, che ancora una volta si sono dimostrati pronti ad affrontare situazioni di emergenza con grande competenza e tempestività.