95047

Paternò, incendio in una abitazione, anziana tirata fuori dai vigili del fuoco

FLASHTragedia sfiorata questa sera in via Impallomeni a Paternò. Una signora, intorno alle 19,45  mentre era intenta a cucinare, è caduta procurandosi, probabilmente, una frattura di femore. Il gas ac...

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2021 20:32
Paternò, incendio in una abitazione, anziana tirata fuori dai vigili del fuoco -
News
Condividi

FLASH

Tragedia sfiorata questa sera in via Impallomeni a Paternò. Una signora, intorno alle 19,45  mentre era intenta a cucinare, è caduta procurandosi, probabilmente, una frattura di femore. Il gas acceso ha dato origine ad un incendio che ha allarmato i vicini che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del locale Distaccamento sono arrivati subito, spegnendo le fiamme e consegnando la donna nelle mani del personale del 118, per essere portata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della polizia municipale. Per fortuna la donna è stata tirata fuori prima che il fumo, o le fiamme, creassero danni irreparabili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Paternò, incendio in una abitazione, anziana tirata fuori dai vigili del fuoco
Paternò, incendio in una abitazione, anziana tirata fuori dai vigili del fuoco

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047