Paternò, incendio in una abitazione, anziana tirata fuori dai vigili del fuoco

FLASH

Tragedia sfiorata questa sera in via Impallomeni a Paternò. Una signora, intorno alle 19,45 mentre era intenta a cucinare, è caduta procurandosi, probabilmente, una frattura di femore. Il gas acceso ha dato origine ad un incendio che ha allarmato i vicini che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del locale Distaccamento sono arrivati subito, spegnendo le fiamme e consegnando la donna nelle mani del personale del 118, per essere portata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della polizia municipale. Per fortuna la donna è stata tirata fuori prima che il fumo, o le fiamme, creassero danni irreparabili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO